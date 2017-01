Kindergartenpflicht: Stadt-RH urgiert Kontrollen in Wien

Kontrollen sollen rascher durchgeführt werden - © APA

In Wien wird umfassend kontrolliert, ob die Kindergarten-Besuchspflicht im letzten Jahr vor der Schule befolgt wird. Das Problem dabei: Bis ein Ergebnis vorliegt, ist es quasi zu spät. Denn die Überprüfung dauert länger als ein Jahr. Das hat der Stadtrechnungshof in einem aktuellen, am Mittwoch erschienenen Prüfbericht konstatiert.