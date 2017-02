Feuerwehr rettete den Zweijährigen - © APA/Webpic

Ein Zweijähriger ist am Donnerstagnachmittag bei einem Brand in einem Kindergarten in Wien-Brigittenau von der Feuerwehr gerettet worden. Das Kind befand sich in hinteren Räumlichkeiten der privat geführten Einrichtung, weil es noch einmal zurückrannte. Der Bub wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Freitag.