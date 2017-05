Kindergarten Silbertal ist erster Bewegungskindergarten im Montafon

Im Jahr 2009 wurde in Vorarlberg die Idee des Vorarlberger >>Bewegungskindergartens geboren. Eine Ausbildung für MitarbeiterInnen von Kindergärten rund um das Thema „Bewegungsförderung im Kindesalter“ wurde konzipiert. Erfüllt ein Kindergarten alle vorgegebenen Kriterien, die eine qualitativ hochwertige Bewegungsförderung ermöglichen, so wird ihm als Anerkennung nach einem Probejahr das Qualitätssiegel Vorarlberger >>Bewegungskindergarten verliehen.

Kindergarten Silbertal

Derzeit besuchen 18 Kinder den Kindergarten Silbertal. Sie werden von den zwei Pädagoginnen Alexandra Boll und Franziska Kessler und der Assistentin Marion Wachter betreut. Alle drei haben die spezielle Ausbildung für den Vorarlberger Bewegungskindergarten absolviert. Weitere Kriterien für die Verleihung des Zertifikats sind die pädagogische Konzeption, die räumliche und materielle Ausstattung sowie besondere Bewegungsangebote und Projekte im Kindergartenalltag.

Der Kindergarten Silbertal ist der 14. Vorarlberger >>Bewegungskindergarten und der erste im Montafon. „Mit diesem Zertifikat wird ein wertvoller Grundstein dafür gelegt, dass die hier betreuten Kinder den Spaß und die Freude am Sport und an der Bewegung auf ihren Lebensweg mitbekommen“, so Landesrätin Dr. Bernadette Mennel anlässlich der Siegelverleihung am 28. April.

Sportliche Feier

Kindergartenpädagogin Alexandra Boll, Leiterin des Kindergarten Silbertal, konnte zur Feier neben einer Vielzahl an Silbertalerinnen und Silbertalern auch viele Ehrengäste begrüßen. Neben Landesrätin Dr. Bernadette Mennel nahmen auch Landtagesabgeordnete Dr. Monika Vonier, Almedina Kaniza BSc (Vorarlberg bewegt), Kindergarteninspektorin Margot Thoma, Bürgermeister Thomas Zudrell, Vize-Bürgermeisterin Anita Dönz sowie Mag. Siegi Stemer und Ulrike Amann (Gesund aufwachsen im Montafon) an der Feier teil.

Die Kinder des Kindergartens und der Volksschule Silbertal hatten sich in den vergangenen Wochen gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Lehrpersonen mächtig ins Zeug gelegt und für die Feier verschiedenste Tänze und Bewegungen einstudiert. Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als abwechselnd die Kinder des Kindergartens und der Volksschule ihre einstudierten Stücke vortanzten und vorturnten. Neben Cheerleaders, Tänzerinnen und Tänzern, Turnerinnen und Turnern hatten zum Schluss dann die kleinen Schwimmer des Kindergartens die Lacher auf ihrer Seite. Alle Kinder erhielten gebührenden Applaus und Lob für ihre Darbietungen.

„Wenn Kinder von klein auf sportliche Aktivität als etwas Positives empfinden, dann fördert das ihre gesunde Entwicklung. Starke Muskeln und Knochen, ein stabiler und gesunder Bewegungsapparat, Ausdauer und ein aktives Immunsystem – all das wird überdurchschnittlich ausgebildet, wenn das Heranwachsen von regelmäßiger Bewegung begleitet ist“, so die Worte von Landesrätin Mennel bei der Übergabe von einem Gutschein über 800 Euro, einer Kiste mit Bewegungsgeräten für den Kindergarten sowie je einem Ball und einem T-Shirt für jedes Kindergartenkind.

Sportliches Buffet

Nach der Übergabe eines kleinen Präsentes von Seiten des Kindergartens an die Ehrengäste luden die Pädagoginnen und Eltern der Kindergartenkinder zu einem „sportlichen und gesunden“ Buffet, welches von Groß und Klein regelrecht gestürmt wurde.

Herzliche Gratulation dem Team und den Kindern des Bewegungskindergartens sowie der Volksschule Silbertal zu ihren Darbietungen und herzlichen Dank allen Verantwortlichen von Vorarlberg >>bewegt und Gesund Aufwachsen im Montafon! Und nicht zuletzt ein herzliches Dankeschön an Tamara und Kathrin für die musikalische Untermalung der Feier.