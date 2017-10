Kindergarten Rheinstraße feierlich eröffnet

Götzis Mit einem Tag der offenen Tür wurde der Kindergarten offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zahlreiche Eltern, Interessierte aus der Bevölkerung und viel Prominenz war der Einladung gefolgt.

Laut Bürgermeister Christian Loacker werden derzeit in der gesamten Marktgemeinde 438 Kinder in Kindergärten und Spielgruppen pädagogisch betreut. In seiner Ansprache richtete Loacker Dankesworte an das Land Vorarlberg, die ausführenden Firmen, das gesamte Team vom Bauamt Götzis und die Kindergartenpädagoginnen. Die Marktgemeinde reagierte mit dem Neubau auf die steigende Nachfrage nach Ganztagesplätzen und bietet somit Familien eine Entlastung in der Kinderbetreuung. Die Raumplanung wurde optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen angepasst. Die Gäste hatten die Gelegenheit, die zwei Gruppenräume, den Bewegungsraum, den Schlafraum sowie den Speisenraum zu besichtigen. Das Platzangebot wird im Außenbereich der Anlage durch einen über 1000 m2 großen Spielplatz bereichert. Landtagspräsident Harald Sonderegger überbrachte Grüße seitens des Landes von LR Bernadette Mennel und Landeshauptmann Markus Wallner. Er bezeichnete den neuen Kindergarten als „wertvolle Investition in die Bildung der Kinder und in die Zukunft der Gemeinde“.

Rasche Bauzeit und optimale Infrastruktur

In einer dreimonatigen Bauzeit wurde der besondere Containerbau umgesetzt. Der Spatenstich erfolgte am 23. Juni, die Firstfeier ging Ende August über die Bühne und der Kindergartenstart erfolgte am 11. September. Neben Kindergarteninspektorin Margot Thoma und Kindergartenkoordinatorin Andrea Heuß ließen sich auch Manfred Böhmwalder, Bundesrat Christoph Längle, GR Walter Heinzle, Sissy Mayer, Kornelia Ender, Konrad Ortner und Gerd Loacker (Dorfinstallateur) die Eröffnung der Kinderbetreuungseinrichtung im Norden vom Garnmarkt nicht entgehen. Die Kindergartenkinder unter der Leitung von Angelika Heinzle brachten mit Liedern und Singspielen ihre Freude zur Eröffnung des Kindergartens zum Ausdruck. VER