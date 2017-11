Kindergarten im Wald

Das Rheinmahd-Wäldle ist ein beliebter Spielplatz für die Kinder des Kindergarten Egatha.

Dazu gibt es mit Beginn des neuen Kindergartenjahres am Kindergarten Egatha auch eine Gruppe mit dem Schwerpunkt Wald. Zweimal in der Woche besuchen die Kinder am Vormittag ihren Waldplatz im Rheinmahd, wo dann geforscht, gespielt, geklettert, entdeckt und gebaut wird. Die Kinder können so Erfahrungen und Sinneseindrücke zu den verschiedenen Jahreszeiten und Wetterbedingungen sammeln und so in der Natur viel lernen. Da der Waldspielplatz öffentlich zugänglich ist, kam es in der Vergangenheit leider immer vermehrt vor, dass verschiedene Beschädigungen und Zerstörungen stattgefunden haben. „Nach einem Aufruf ua über das Gemeindeblatt und das Internet, sowie Schilder vor Ort war es nach den Herbstferien schön zu sehen, dass noch alles ganz war und nichts verstellt war“, freute sich Kindergartenpädagogin Katharina Egle. Die Kindergartenkinder freuen sich dabei, wenn dies auch weiterhin so bleibt und ihre Bauwerke nicht beschädigt werden. MIMA