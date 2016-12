Kindergarten Gartenstraße mit Krippenspiel als „Weihnachtsgeschenk“

Kulisse, Kostüme, Texte und Lieder, die 35 Kinder der „Sonnengruppe“ und der „Sternengruppe“ im Kindergarten Gartenstraße waren in den letzten Wochen mit Begeisterung und großem Einsatz an der Arbeit, um die traditionelle Weihnachtsgeschichte mit der Geburt von Jesus in Bethlehem auf die Bühne zu bringen. Und bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier war dieses schöne Krippenspiel dann für alle Mitwirkenden und die zahlreichen Gäste ein besonderes und sehr stimmungsvolles Erlebnis.