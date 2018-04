Kindergarten Dafins wird geschlossen

Zumindest 2018/19 wird es keine Kinderbetreuung in Dafins geben

Zwischenwasser. Der Ortsteil Dafins ist eine typische Bergsiedlung. Malerisch mitten in der Natur, ruhig, mit wunderbarer Aussicht auf das Rheintal gelegen. Die tagtäglichen Herausforderungen sind aber ähnlich wie in vergleichbaren Ansiedelungen. Beherzt wird um Infrastruktur und Bewohner gekämpft, Arbeitsplätze und Freizeitmöglichkeiten sind jedoch ein rares Gut. So verwundert es nicht, dass junge Familien immer öfter ihre Zukunft im Tal sehen. Die Bevölkerung stagniert bei rund 400 und die Anzahl der Kinder ist zumindest starken Schwankungen ausgesetzt. In dem in der Volksschule untergebrachten Kindergarten werden aktuell gerade noch vier Kinder betreut, im kommenden Jahr wären es sogar nur noch drei gewesen. Eine Zahl die nun die Gemeindepolitik hat einschreiten lassen. Für das kommende Jahr 2018/19 wird die Betreuungseinrichtung zumindest vorübergehend geschlossen, wie Bürgermeister Kilian Tschabrun bestätigt: „Ein Schritt der weh tut, der aber rational gesehen sowohl aus pädagogischen als auch aus finanziellen Gründen unumgänglich ist.“ Kinder sollten laut Pädagogen in größeren Gruppen betreut werden, wie Tschabrun weiter ausführt.