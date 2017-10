Kinderchirurg operierte während Erdbeben an offenem Herzen

David Arellano behielt die Ruhe - © APA (AFP)

Bei dem schweren Erdbeben in Mexiko vor einem Monat gerieten viele Menschen in Panik – nicht so der Kinderchirurg David Arellano. Er operierte während der Erschütterungen in Mexiko-Stadt ein Neugeborenes weiter am offenen Herzen. “Das Beben war sehr gewaltig, sehr intensiv. Wir mussten im Operationssaal unsere Geräte festhalten”, erzählte jetzt der 57-jährige Arzt.