Kinderbetreuung: Vorarlberg mahnt weiteren Ausbau ein

Bregenz – Bezüglich des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung fordern die Landesrätinnen Barbara Schöbi-Fink und Katharina Wiesflecker den Bund auf, zügig in Verhandlungen über die künftige Finanzierung einzutreten.

In Vorarlberg wird auch heuer aus öffentlichen Mitteln kräftig in die Kinderbetreuung investiert. Das gilt für die Kleinkindbetreuung ebenso wie für den Kindergartenbereich. “Hier brauchen wir keinen Sand im Getriebe, sondern müssen dafür sorgen, dass wir zügig vorankommen. Wir brauchen nicht weniger Mittel sondern mehr”, so die zuständigen Landesrätinnen.

Bundesmittel zu 100 Prozent ausgeschöpft

Aktuell gibt es in Vorarlberg mehr als 250 Kindergärten. In diesen werden insgesamt rund 9.800 Kinder betreut. Hinzu kommen die Kinder, die in Kinderbetreuungseinrichtungen und Spielgruppen von öffentlichen und privaten Trägern sowie bei Tageseltern betreut werden. In weniger als einem Jahrzehnt haben sich die jährlichen Investitionen im Bereich der Kleinkindbetreuung vervierfacht. Für den Ausbau der Kleinkindbetreuung wurden 2017 knapp 1,7 Millionen Euro an Bundesmitteln abgerufen. Damit sind die gewährten Mittel zu 100 Prozent ausgeschöpft worden. Die 1,7 Millionen Euro an Bundesmitteln, die Vorarlberg in diesem Jahr abrufen kann, sollen wieder zur Gänze in Anspruch genommen werden.