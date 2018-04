Kinderbetreuung in Vorarlberg: "Würde sofort 10 Pädagogen einstellen"

Kindergartenpädagoginnen sind Mangelware in Vorarlberg. Allein in Bregenz würde man sofort zehn bis 15 Betreuer auf der Stelle einstellen. Verbesserung erhofft man sich nun von der Gesetzesnovelle des Landes.

Die Vorarlberger Gemeinden sind auf der Suche nach geeignetem Personal für die Kinderbetreuung. V or allem für Städte seien die Bedingungen schwieriger: Hier sind die Kindergärten größer, haben meist länger offen und eine diverse Zusammensetzung der Gruppen und hohen Förderbedarf in Deutsch – zum selben Gehalt wie andere Gemeinden.

Die Landeshauptstadt Bregenz baut demnächst den Kindergarten St. Gebhard aus, kämpft jedoch um jeden Kindergartenpädagogen. Man würde per sofort zehn bis 15 Pädagogen einstellen, wenn man sie nur bekommen würde, erklärt Bürgermeister Markus Linhart im Interview. Dies entspricht ein Kindergarten mit fünf Gruppen. Es bestehe die Gefahr, dass man im Herbst aufgrund des Personalmangels nicht alles anbiete könne, was von den Bürgern erwünscht wäre.

Gesetzesnovelle soll Mangel lindern

Auch in anderen Gemeinden sei es nicht möglich, alle Kindergartengruppen mit den erforderlichen Pädagogen zu besetzen. Hinzu kommt, dass man nicht jede ausländische Ausbildung anerkennen können. Dies scheitere nicht zuletzt an der musischen Ausbildung der Personen, das Vorarlberger Kindergartengesetz setzt indirekt voraus, dass man Gitarre spielen könne. Linhart verspricht sich jedoch eine Verbesserung durch die vom Land in Aussicht gestellte Gesetzesnovelle.