Kinder liefen für Kinder

Mit vollem Einsatz liefen zahlreiche Kinder und später auch Erwachsene beim ersten Herzlauf in Feldkirch mit. Gleichzeitig unterstützte die Laufveranstaltung herzkranke Kinder und deren Familien, die Organisation Herzkinder Österreich.

FELDKIRCH Nach dem Motto „Achte auf dein Herz und laufe für meins!“ war der erste Herzlauf in Vorarlberg in der Altstadt von Feldkirch mit etwa 200 Teilnehmern schon ein großer Erfolg. Nacheinander fanden ein Kinderwettbewerb, ein Familienwettbewerb und der Hauptlauf der Erwachsenen am Abend statt. Sowohl Laufanfänger und Hobbbyläufer als auch Profis waren willkommen. Alle Startgelder am Herzlauf kommen großteils herzkranken Kindern und ihren Familien zugute. Während des Herzlaufs hatten die Kinder auch auf der Hüpfburg und beim Kinderschminken am Montforthaus viel Spaß.