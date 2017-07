Kinder in Uganda sind ihre Leidenschaft

Beginn 1992

Müller wuchs mit drei Geschwistern in Röthis auf. Nach der Volksschule besuchte sie die Hauptschule und die Handelsschule in Feldkirch und arbeitete dann als Sekretärin in der Handelskammer und später in einem Bauunternehmen. 1964 heiratete Reinhilde Müller, zwei Jahre später kam ihre erste Tochter zur Welt. Ein Sohn und zwei weitere Töchter folgten. Ihr Bruder Martin Bachmann unterstützte bei der Missio Austria einen ugandischen Studenten beim Theologiestudium und dieser wollte seinen Wohltäter kennen lernen. Aufgrund seiner mangelnden Englischkenntnisse erledigte sie dann seit 1983, alle anfallende Korrespondenz zwischen den beiden. Einige Zeit später las sie im Kirchenblatt, dass die Vorarlberger Landesregierung acht Millionen Schilling jährlich für Entwicklungshilfe ausgibt. Sie ermutigte die Freunde in Uganda, ihr ein Projektansuchen zu senden. Bei diesem ersten Projekt 1992 konnte mit den Spenden der Bau der Volksschule St. Kizito Namusera in Kisubi errichtet werden. So begann ihre großartige Entwicklungshilfe für Uganda.

Unzählige Projekte

1998 folgte sie einer Einladung des Studenten nach Buusubizi, einem Ort in Uganda, der etwa 60 Kilometer von der Hauptstadt Kampala entfernt liegt. „Dort sah ich Kinder, die keine Perspektive hatten. Kinder, die mit einem Becher verschmutztes Wasser aus einer Pfütze geschöpft haben“, schildert sie. Als sie diese Zustände vor Ort sah, konnte sie zuhause nicht untätig bleiben. Sie gründete den Missionsbasar Röthis und später den Verein „Kinder in Uganda“ und überwies eigene Mittel und Spenden vom ganzen Land nach Afrika. Schulen und Häuser wurden gebaut, Regenwassertanks aufgestellt, Leitungen repariert, Brunnen gebaut, Nähmaschinen für junge Frauen angeschafft, Kühe für kindereiche Familien finanziert oder viele Waisenkinder und Jugendliche mit Schulgeld unterstützt. Die Liste der Projekte ist schon unendlich lange.

Projekt trägt Früchte

Bereits in ihrer Funktion als Leiterin des Missionsbasars entstanden erste Wasserprojekte, die rasch umgesetzt wurden. Inzwischen werden ca. 140 Kinder ständig durch den Verein betreut. Über 200 von ihnen haben bereits ein Studium beendet, arbeiten als Priester, Ärzte oder Krankenpfleger. Bisher war Müller neun Mal selbst vor Ort, um sich ein Bild der aktuellen Lage zu machen, Mama wurde sie immer gerufen. „Mein Projekt trägt Früchte“, sagt sie stolz. Den Großteil ihrer Pension schickt Müller nach Uganda. „Ich will diesen Kindern dieselbe Chance geben, die meine Eltern einst mir gaben. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, wenn ich so meinen Kindern helfen darf“, sagt sie voller Überzeugung.

Volksschulbau

Für dieses Jahr hat sie noch ein wichtiges Projekt ins Auge gefast. Ein neues Volksschulgebäude soll errichtet werden, auch eine komplett neue Hauptschule müsse aufgebaut werden. „Die Finanzierung der notwendigen € 30.000 wäre mein größter Wunsch zum 80er“, meint verschmitzt die rüstige Helferin.

Zur Person

Reinhilde Müller

Wohnort: Röthis

Geboren: 17.7.1937

Hobbys: Backen, Fremdsprachen, Garten

Familie: drei Töchter, ein Sohn

Lebensmotto: “Solange ich lebe, werde ich die Kinder in Uganda unterstützen”Zitat: ” „Water is life!“ – Ohne Wasser kein Leben. Aber sauberes Wasser ist für die Menschen in vielen Buschdörfern in Uganda ein Traum. Wir könnten aus Dankbarkeit über unser frisches Quellwasser Wasserprojekte unterstützen“.

Kontakt

Reinhilde Müller

Obfrau „Kinder in Uganda“ Verein für Mildtätigkeit und Entwicklungshilfe in Uganda

Schlößlestraße 40a, 6832 Röthis, reinhilde.mueller@utanet.at

Raiba Vorderland, IBAN: AT74 3747 5001 0003 6285