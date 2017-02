Kinder im Mittelpunkt

Bludesch. (sg) Als „Schnäggahüsle“ wird das Gebäude, in welchem ehemals der Kindergarten situiert war, bezeichnet. Dieses alte Haus mit Spielplatz und Freigelände bietet seit 20 Jahren Platz für Kleinkinder. Der anfangs gedachte Treffpunkt für Kinder begann durch eine engagierte Elterninitiative. 1996 wurde der Verein Kinderbetreuung Schnäggahüsle gegründet und zog ein Jahr später in die Räumlichkeiten an der Hauptstraße ein. Die Kinderbetreuungseinrichtung Schnäggahüsle bietet eine professionelle Betreuung von Kleinkindern im Alter von 15 Monaten bis vier Jahre an. In der Nähe befindet sich der Kinderclub „Hotzenplotz“, welcher einen Mittagstisch für Kindergarten- und Volksschulkinder und Nachmittagsbetreuung für Schüler bietet. Seit 2013 laufen beide Betreuungsangebote unter dem Verein „KiBeBlu – Kinderbetreuung Bludesch“ und Johannes Pfefferkorn fungiert als Obmann. Er erhält tatkräftige Unterstützung von seinen Vereinsfunktionärinnen. „Ich bin der Hahn im Korb“, so der sozial-engagierte Familienvater aus Bludesch. Die Vereinsleitung steht auf ehrenamtlicher Basis und derzeit sind acht Pädagoginnen in den zwei Einrichtungen angestellt. Für die pädagogische Leitung zeichnet sich Anja-Susann Dietze verantwortlich. 30 Kinder gehen derzeit in der Woche im Schnäggahüsle ein und aus und rund 40 Kinder halten sich im Schülerclub auf. Die Räumlichkeiten sind ausgeschöpft und es gibt eine Warteliste für die Kinderbetreuungen. Für Pfefferkorn ist die Lösung mittels dem geplanten Kinder- und Bildungscampus seitens der Gemeinde in Sichtweite. „Es ist wichtig, dass diese Einrichtungen ihre gesicherte Beständigkeit erhalten und in diesem Projekt sehe ich die Zukunft der Kinderbetreuung in Bludesch.“