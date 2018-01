Kinder engagieren sich für den guten Zweck

Sternsingeraktion in Altach brachte Spenden und zufriedene Kinder.

Altach. Rund 70 Kinder und auch einige Erwachsene engagierten sich in Zusammenarbeit mit der Katholischen Jungschar für die gute Sache und opferten einige Tage ihrer Ferien für die gute Sache. Die Tradition des Sternsingens existiert bereits seit dem Mittelalter, in ihrer heutigen Form in Österreich seit 1954. Unter dem Stern wird die Friedens- und Segensbotschaft der Geburt Christi in die Häuser der Menschen gebracht.

In Altach gibt es diese Tradition auch bereits seit vielen Jahrzehnten, für die drei achtjährigen Madlin, Melina und Theresa ist es heuer das erste Mal. Fleißig haben sie auf den Proben das Sternsingerlied und ihre Sprüchlein auswendig gelernt und da die drei so voller Elan sprühen, sind sie gleich zwei Tage unterwegs. Dass es am erste Tag regnet und stürmt bringt die Drittklässler nicht aus der Ruhe, die Organisatoren haben entsprechend für einen Regenschutz gesorgt. Rund sechs Stunden sind sie unterwegs und kehren zur Kirche mit zahlreichen Spenden, aber auch einer großen Süßigkeitenausbeute zurück.