Kinder brauchen Helden, die an sie glauben und sie auch ermutigen

Was zeichnet einen guten Pädagogen­ aus?

James Comer – einer der bekanntesten Bildungsforscher, der sich mit dem Thema Lernen bei Kindern aus schwierigsten Verhältnissen befasst hat – sagte einmal: „Echtes Lernen findet nur dort statt, wo eine echte Beziehung besteht.“ Von Lehrern, die man nicht mag, lernt man nichts. Ein guter Pädagoge kann also Beziehungen aufbauen. Gute Pädagogen sind bemüht, allen Kindern zu vermitteln, dass sie wichtig sind. Kinder brauchen einen Helden, einen Erwachsenen, der nicht aufhört an sie zu glauben, der um die Kraft menschlicher Beziehungen weiß und sie immer wieder dazu ermutigt, das Beste aus sich herauszuholen.

Was spricht für den Lehrberuf?

Lehrer zu sein ist einer der Zukunftsberufe schlechthin. Man kann sich im Beruf weiterqualifizieren und später in eine leitende Position gehen. Es ist ein Beruf, der in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Sinn stiftet, der hohes Wissen und Engagement verlangt. Nicht zuletzt ist auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes ein wichtiger Aspekt. Wir sehen den zukünftigen Bedarf an Lehrpersonen und wir freuen uns über viele Studierende.

Das Lehramtsstudium verbindet Wissenschaft und Praxis. Wie schaut das konkret aus?

Wir bieten im Studium ein gutes Fundament im Fach und den Bildungswissenschaften und ermöglichen Studierenden gleichzeitig in Praxisschulen in ganz Vorarlberg den schulischen Alltag zu erleben und sich in der neuen Rolle als Lehrer/in zu erproben. Die PH Vorarlberg als Teil des Verbunds LehrerInnenbildung West arbeitet eng mit der Universität Innsbruck und den Pädagogischen Hochschulen in Tirol zusammen.

Oft wird bedauert, dass es zu wenige männliche Bezugspersonen in der Schule gibt. Wie sehen Sie das?

Der Mangel an Männern ist vor allem in den Volksschulen deutlich sichtbar. Ich gehe aber davon aus, dass wir in den nächsten Jahren ohnehin mehr Bewerber – junge Männer und Frauen – im Volksschulbereich haben werden. Denn seit ein paar Jahren rückt die enorme Bedeutung der Primarstufe immer mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Schon in der Volksschule werden die Weichen für die weiteren Bildungswege und damit für Lebens-chancen gestellt. Volksschullehrer zu sein, wird wieder ein Beruf mit hohem Ansehen werden.

Wenn Sie an die Zukunft denken: Was sind Ihre wichtigsten Anliegen an die schulische Bildung?

Das wichtigste Ziel ist es, die Begabungen und Talente unserer Kinder zu fördern und die Benachteiligungen, die sie „mitbringen“ – wie beispielsweise den Bildungsstand oder die finanziellen Möglichkeiten der Familie – auszugleichen. Wenn wir ein besseres Bildungssystem wollen, brauchen wir einen hohen Standard an Chancengerechtigkeit sowie eine gute Förderung bereits im Kindergarten. Wenn man dann noch mehr Ganztagsangebote und Qualitätsanreize an Schulen schafft, kann man effektiv die Benachteiligungen aus-gleichen und die schulischen Leistungen steigern.

