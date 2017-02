Kinder auf die Bühne

Bei der Mini-WAMCO werden junge Talente gefördert und die Kinder werden für die große Bühne vorbereitet. Sie bekommen Tanz-, Schauspiel- und Gesangsunterricht und dürfen bei den WAMCO Produktionen schon Bühnenluft schnuppern. Sie sind Teil eines künstlerischen Schaffensprozesses, bei dem sie nicht nur mitwirken, sondern sich stets neu erfahren dürfen.

Schauspielerfahrung sammeln

Für die Entwicklung jedes Menschen ist das „in Rollen schlüpfen“ ein unabdingbarer Bestandteil für das sichere Stehen im späteren Leben. Bühnenerfahrung von Klein auf zu sammeln, festigt das Selbstbewusstsein, die Empathie und erzeugt darüber hinaus ein starkes Gruppengefühl unter den Darstellern. Über all dem steht der Spaß, verschiedene Charaktere ausprobieren zu können und von erfahrenen Coaches geleitet zu werden. Niemand muss, jeder darf. Der Prozess der Rollenfindung kann in geschütztem Rahmen Entfaltungsmöglichkeiten bieten.

Gesang und Tanz

Singen ist ein Moment im Leben eines Menschen, bei dem das Denken abgeschaltet wird. In einer leistungsorientierten Gesellschaft ist das Singen – gerade für Kinder – von großer Bedeutung. Musical-Gesang – sei es chorisch oder solo – ist der Ort, an dem Kinder sich selbst entfalten, Neues ausprobieren, sich trauen, mal vorne stehen und in verschiedene Genres hineinhören können. Kinder haben noch den unbegrenzten, natürlichen Drang, sich im Rhythmus einer vorgegebenen oder selbsterzeugten Klangwelt zu bewegen. Zum Tanz gehört aber auch das Kennenlernen des eigenen Körpers, wozu er fähig ist und wie man im Tanz seinen Gefühlen Ausdruck verleihen kann. Die Kinder machen viele Improvisationsübungen, erfahren spielerisch mehr über verschiedene Tanzstile und erlernen tolle Choreographien. Ausgebildete Tanzpädagoginnen vermitteln Grundkenntnisse von Ballett, Jazz, Hip Hop und Showtanz.

Facts:

Mini-WAMCO Schnuppertraining

Für Kinder von 8 – 13 Jahren

20. Februar von 17:30 – 18:30 Uhr in der Kulturbühne AMBACH (beim Bühneneingang).

Anmeldung: +43 5523 21510

Infos: mini.wamco.at

Wöchentlich Montags: 17:30 – 18:30 Uhr

In den Schulferien und an Feiertagen findet keine Probe statt.