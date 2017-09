Kind warf Spielsachen aus dem Fenster – Feuerwehreinsatz

Ein Vierjähriger hat am Mittwoch in der Früh Spielsachen aus dem Fenster einer Wohnung in der Wimmergasse in Wien-Margareten geworfen und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Nachbar machte sich offenbar Sorgen um das Kind und verständigte den Notruf. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand eine stark rauchende, angebrannte Speise auf dem Herd. Mutter und Kind waren unverletzt.

"Bei unserem Eintreffen waren alle Fenster geschlossen, mit der Drehleiter wurden aber die infrage kommenden Fenster im zweiten Stock erkundet", berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Eines der Fenster war nicht verriegelt und ließ sich aufdrücken. Ein Feuerwehrmann stieg in die Wohnung ein und entdeckte nicht nur den Vierjährigen und seine Mutter in der Wohnung, sondern auch die angebrannte Speise, die sofort vom Herd entfernt wurde. Der Feuerwehrmann öffnete seinen Kollegen die Wohnungstüre und übergab Mutter und Kind an die ebenfalls alarmierte Rettung. Die beiden mussten jedoch nicht ins Spital gebracht werden, sagte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, auf APA-Nachfrage. (APA)