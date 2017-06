Kind starb an Lebensmittelvergiftung in Flüchtlingslager

Hunderttausende leben in Camps rund um Mosul - © APA (AFP/Archiv)

Im Irak leiden rund 800 Menschen offenbar unter vergifteten Lebensmitteln in Flüchtlingslagern rund um die Millionenstadt Mosul. Mindestens ein Kind ist bereits gestorben. 200 Betroffene wurden in Krankenhäuser gebracht, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag mit.