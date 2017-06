Kind in deutscher Asylunterkunft erstochen: Mutter vernommen

Der Täter wurde von der Polizei erschossen - © APA (dpa)

Nach einem tödlichen Angriff eines afghanischen Asylwerbers auf ein fünfjähriges Kind in einer Flüchtlingsunterkunft in Arnschwang (Landkreis Cham) in Ostbayern ist am Dienstag erstmals die Mutter des Buben vernommen worden. Sie war bei der Tat am Samstag ebenfalls verletzt worden und bisher nicht vernehmungsfähig.