Kind bei Protesten gegen Regierung in Togo getötet

Unzählige Menschen gingen gegen Gnassingbe auf die Straße

Bei Protesten gegen die Regierung im westafrikanischen Togo sind nach Angaben der Opposition ein Kind getötet und Dutzende Menschen verletzt worden. Der 10-Jährige sei in der Stadt Mango von Sicherheitskräften getötet worden, mindestens 77 Demonstranten seien im benachbarten Bafilo verletzt worden, berichteten Vertreter mehrerer Oppositionsparteien nach zweitägigen Protesten am Donnerstag in Lome.