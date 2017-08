KIN unplugged am Kirchplatz

Lustenau. Vier Jahre nach ihrem Debut-Album „KIN“ fand sich die Vorarlberger Rock-Formation am Kirchplatz ein, um ihr neuestes Werk „Duality“ vorzustellen. Eine Band, die aus dem Vollen schöpft und immer wieder mit neuen Klängen überrascht. Doch dieser Auftritt war etwas ganz Besonderes: das Konzert musste abgesagt werden. Sintflutartige Regenfälle machten den Bühnenauftritt unmöglich, die Fans jedoch hatten sich vom schlechten Wetter nicht abhalten lassen und warteten am Kirchplatz auf ihre Idole.

Eine Band zum Anfassen

Wetterfest, stimmgewaltig und immer in der Nähe ihrer Fans, so zeigte sich die Rockband auch nach der Konzert-Absage am Freitag. Samt ihren Instrumenten mischten sich die musikalischen Jungs unter ihre Fans und zeigten unplugged und völlig unkompliziert, was echte Musiker ausmacht. Gitarrist Roland Reininger, Sänger Florian Koller, Bassist Daniel Dobler und Schlagzeuger Philipp Mayer hätten allein für diesen Einsatz einen Stern auf dem Blauen Platz verdient.

Die Sommer.Lust ist noch nicht vorbei

Drei Musiktermine gilt es sich noch vorzumerken: Os & The Sexual Chocolates bringen am 25. August jazzig verspielten Funk an den Kirchplatz. Montafoner Mundart gibt es am 1. September von Krauthobel. Für den 8. September verspricht Roadwork eine fulminante Sommer.Lust am Platz Abschluss-Party.