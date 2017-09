Kim will Trump für Drohungen “teuer bezahlen” lassen

Trump sei “geistesgestört”, sagte Kim demnach ferner. Trump hatte bei seinem ersten Auftritt vor der UNO-Vollversammlung am Dienstag gedroht, die USA würden Nordkorea notfalls mit einem Militärangriff “völlig zerstören”, falls Pjöngjang im Streit um sein Atom- und Raketenprogramm nicht einlenke.

Diese Drohung löste auch am Donnerstag heftige Reaktionen aus. Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho sagte am Rande der UNO-Generaldebatte in New York: “Wenn sie versuchen, uns mit dem Klang eines Hundegebells zu schockieren, dann haben sie eindeutig den Traum eines Hundes.”

Kritik rief Trumps Rede aber auch unter den Verbündeten hervor. Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte der Deutschen Welle: “Ich bin gegen eine solche Drohung.” Sie halte “jede Art von militärischer Lösung für absolut unangemessen” und setze stattdessen auf diplomatische Bemühungen. In dieser Frage gebe es “einen klaren Dissens” mit Trump.

Nordkorea hatte die Weltgemeinschaft in den vergangenen Wochen nicht nur mit seinem sechsten Atomwaffentest, sondern auch mit Raketentests in Unruhe versetzt. Der Konflikt mit dem ostasiatischen Land steht deshalb im Zentrum des derzeitigen einwöchigen Treffens von Staatenlenkern aus aller Welt am UNO-Hauptquartier in New York.

(APA/ag.)