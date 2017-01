Kim Kardashian äußert sich erstmals zu Raubüberfall in Paris

Manche empfanden Kardashian-Absenz als wohltuend - © APA (AFP)

Die US-Realitydarstellerin Kim Kardashian hat sich erstmals zu dem Raubüberfall geäußert, dem sie im Oktober in Paris zum Opfer gefallen ist – und zwar auf typische Weise: In einem Werbetrailer für die neue Staffel ihrer Reality-Serie “Keeping Up With the Kardashians”. “Sie werden mir in den Rücken schießen!” habe sie damals gedacht: “Es gibt keinen Ausweg.”