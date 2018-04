Kim Jong-un beriet mit Parteivertretern über Dialog mit USA

Vor dem geplanten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un staatlichen Medienberichten zufolge mit Parteivertretern über einen künftigen Dialog mit den USA beraten.

Termin “im Mai oder Juni”

Kim habe bei dem Treffen die Entwicklung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea sowie die Aussicht auf einen Dialog seines Landes mit den USA dargelegt, berichtete KCNA am Dienstag. Anfang März hatte Nordkoreas Machthaber eine Einladung zu einem Gipfeltreffen mit Trump ausgesprochen. Diese war Trump von einem südkoreanischen Regierungsvertreter übermittelt worden. Trump selbst äußerte sich am Montag erstmals selbst zu einem Termin für den Gipfel. Demnach peilt der US-Präsident ein Datum im “Mai oder Anfang Juni” an.