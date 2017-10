„Kilitz“ feierlich eingeweiht

Das besondere an diesem ist, dass er der erste Kindergarten im Montafon ist, der ganzjährig und ganztägig Kinder von 3 Jahren bis 6 Jahren betreut. Möglich geworden war die Erweiterung dadurch, dass angrenzende Räumlichkeiten zum Kindergarten auf der Litz leer standen und die Gemeinde diese anmietete und auch mit 250.000 Euro sanierte und adaptierte.

Sanierung

Dabei ist „Kilitz“ ganz auf die Bedürfnisse der Kinder, die fast ihren gesamten Tag hier verbringen – nämlich 7 Uhr bis 17.15 Uhr – ausgerichtet. „Das Angebot war dringend notwendig, da es in unserer Zeit immer mehr berufstätige Frauen gibt“, führt Bürgermeister Jürgen Kuster in seiner Eröffnungsrede kurz aus. Nicht sparen wollte er auch mit seinem Lob für die Kindergartenleiterin Ina Marie Mahlbacher und ihrem Team, das sich bereits sehr gut eingelebt hat und sich zwischenzeitlich auch um 18 Kinder in dieser Kindergartengruppe kümmert. So stehen den Kleinen neben den Spielräumen auch ein Ruheraum sowie ein kindgerechter Spielplatz vor dem Haus zur Verfügung.

Einweihung

„Dieses Angebot der Betreuung gilt natürlich auch für alle Interessierten im Montafon. Der Kindergarten ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit und ich bin stolz, dass wir ihn realisieren konnten“, so Gemeinderätin Marion Wachter, die sich in Schruns für Bildungseinrichtungen verantwortlich zeigt. Den göttlichen Segen spendet am Ende der offiziellen Eröffnung sodann noch Hans Tinkhauser und überreichte ein Mahlbacher ein blaues Tonkreuz als Zeichen des Einzug Gottes in die Räumlichkeiten. Anschließend gab es ein köstliches Buffet vom Verein „Bewusst Montafon“ und auch die zahlreichen Besucher durften sich in den sanierten Räumlichkeiten umsehen.