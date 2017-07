Kiliansfest am Dorfplatz

Koblach. (pe) Begleitet von einem musikalischen Festprogramm beging man am Kobler Dorfplatz vergangenes Wochenende das Kiliansfest. Zum Auftakt am Samstagabend spielte die Bürgermusik Götzis 1824 auf, am Sonntag unterhielten die Jugendmusik Koblach und die Schützenmusik die Gäste am Platz.

Die Kirche auf dem Kumma

Seit gut 100 Jahren steht sie nun stolz und prächtig „auf dem Kumma“, wie die Koblacher die Örtlichkeit nennen, an der ihre St. Kilian-Kirche ihren Platz hat. Als Wahrzeichen von Koblach thront die Kirche auf dem Hügel, auf dem sie 1907 geweiht und ihrer Bestimmung übergeben wurde. Die fünf Bronzeglocken, die im 1. Weltkrieg abgeliefert werden mussten, ersetzte man 1922 durch Stahlglocken. Die Koblacher hegen und pflegen ihren Schatz auf dem Kumma und wenn der Anlass es gebietet, wird auch der Patron des Gotteshauses, St. Kilian, gebührend gefeiert.

Festlichkeiten zum Patrozinium

Am Samstagabend ging es mit einem musikalischen Dämmerschoppen ins festliche Wochenende. Bei kühlen Getränken und köstlichem Gegrillten ließen es sich die Gäste am Dorfplatz gut gehen. Nach dem Gottesdienst am Sonntagmorgen, ging es zurück auf den Festplatz, wo bei einem Frühschoppen zünftig weiter gefeiert wurde.