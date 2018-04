Kiesabbau an der Kanisfluh noch nicht vom Tisch

Es ist ruhig geworden rund um das geplante Kieswerk am Fuße der Kanisfluh. Auch wenn die Firma Rüf seit Monaten mehrere Alternativen prüft, bedeute dies nicht, dass sich die Prioritäten für das Bauunternehmen geändert haben.

Vergangenes Jahr stieß das Bregenzerwälder Bauunternehmen Rüf mit dem Plan, am Fuße der Kanisfluh in Schnepfau mit dem Kiesabbau zu beginnen, auf massiven Wiederstand in der gesamten Region. Seit August prüft man daher verschiedene Standorte im Bregenzerwald für ein mögliches Kieswerk.