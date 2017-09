Kids lernten beim Bulldogs Camp

Der Eishockey-Nachwuchs steht in den Startlöchern und befindet sich wie die Profis zurzeit mitten in der Vorbereitung. Im Dornbirner Messestadion fand das Bulldogs Nachwuchs Camp statt. Rund 80 motivierte Nachwuchscracks aus den Altersklassen U13 bis U7 wurden unter der fachkundigen Anleitung des professionellen Trainerteams auf die neue Saison vorbereitet. Nachwuchsspieler aus dem ganzen Ländle sowie Gäste des amtierenden EBEL-Meisters UPC Vienna Capitals waren mit voller Begeisterung am Start.