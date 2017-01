Kids hatten das “Sagen” in Schwarzach

Am vergangenen Samstag formierte sich in der „Schliefer – Hochburg“ ein eigener Festzug. Im Mittelpunkt standen aber die kleinsten „Mäschgerle“ – und die hatten sichtlich ihren Spaß, war es ja beinahe so wie beim großen traditionellen Umzug der „Schlieferzunft“ am Fasnatdienstag. Schauplatzwechsel in den Gemeindesaal: Mit einen flotten Konzert brillierte Schwarzachs Musikernachwuchs sowie eine Abordnung der Bregenzer Fanfaren, ehe die Teenygarde Höchst ihr Können auf der Bühne unter Beweis stellte. „Rund 200 Kinder sind dabei“, teilte Zunftmeister Rene Winkel beim Anblick des bis auf den letzten Platz gefüllten Hauses, stolz mit. Dabei setzte man in der Hofsteiggemeinde auf eine Kooperation: Gemeinde und Narren initiierten gemeinsam das Event.

Süßes Unikum

Vom humorigen Umtrieb der Kleinsten zeigten sich auch Bürge Manfred Flatz und Gemeinderätin Monika Raid sowie VVF – Präsident Michel Stocklasa mit den Landeselferräten Günter Pleßnitzer (Dornbirn) und Christof Huber (Bregenz) sowie Conny Bayer (Landesgardeleiterin) sehr angetan, während das „Neo – Oberschlieferpaar“ Robert und Brigitte Mittelberger ihre neue Fasnat – Kreation, den süßen „Schliefer“, vorstellten. Gerhard Ölz (Ehren – Oberschliefer) schlüpfte als Zeremonienmeister in eine Paraderolle, ehe die „Fasnat für Kinder“ u.a. mit Clown – Darbietungen und diversen Spielen sowie dem Auftritt des Bregenzer Prinzenpaares, einen stimmungsvollen Ausklang fand. (mst)