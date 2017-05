Kids Athletics und die Stars vom Hypomeeting Am Garnmarkt

Die Hypo Meeting Athleten waren zum Greifen nah beim Kids Athletics Cup am Garnmarkt - © Veronika Hotz

Götzis (ver) Meeting Atmosphäre herrschte am vergangenen Mittwoch in der Fußgängerzone am Garnmarkt. Einige der Top-Stars des Hypomeeting Götzis kamen als Trainer der sportbegeisterten Kinder und vermittelten durch ihre Anwesenheit live und hautnah ein Wettkampferlebnis der ganz besonderen Art.