KHM präsentiert Sensationsfund "vergessener Papyrus"

Ein 250 Zentimeter langer, beidseitig beschrifteter Papyrus aus der Zeit um 1.100 v. Christus, auf dem Alltagstexte wie Inventarlisten, Lieferungen oder Diebstähle vermerkt sind, steht ab morgen im Mittelpunkt einer kleinen Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien (KHM). "Der vergessene Papyrus" wurde 2013 in einem sogenannten Ibis-Tonkegel der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung gefunden.

Beinahe hätte die “Sensation” (so Regina Hölzl, die Direktorin der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung, in ihrer Einleitung des umfassenden Kataloges) schon 2003 stattgefunden: Im Rahmen eines veterinärmedizinischen Forschungsprojekts war bei Röntgenaufnahmen des Kegels mit der Inventarnummer ÄS 5174 unterhalb der Ibis-Mumie ein kleines Stoffbündel entdeckt worden. Erst zehn Jahre später wurde ihm bei der Verlagerung der im Besitz des KHM befindlichen Tiermumien der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung in ein neues Depot Aufmerksamkeit geschenkt.