Khedira-Dreierpack verhalf Juventus zu 6:2-Sieg in Udine

Juve im Freudentaumel - © APA (AFP)

Dank eines Tor-Dreierpacks von Sami Khedira ist Juventus Turin wieder näher an das Spitzenduo in der italienischen Fußball-Meisterschaft herangerückt. Beim 6:2-Erfolg des Rekordmeisters bei Udinese Calcio am Sonntag köpfelte der Weltmeister zur 2:1-Führung (20.), traf Volley zum 4:2 (59.) und markierte in der 87. Minute auch das 5:2 in der turbulenten Partie.