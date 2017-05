Khatami ruft zur Wiederwahl von Irans Präsident Rouhani auf

Iranische Reformer hoffen auf Rouhani - © APA (AFP/Iranian Presidency)

Vor der Präsidentschaftswahl im Iran hat Ex-Präsident Mohammed Khatami zur Wahl des moderaten Amtsinhabers Hassan Rouhani aufgerufen. Im Fall einer Niederlage von Rouhani drohe “eine Rückkehr zu internationaler Isolation und Sanktionen”, warnte der Reformer am Dienstag in einer Erklärung auf seiner Website und forderte seine Anhänger auf, bei der Abstimmung am 19. Mai für Rouhani zu stimmen.