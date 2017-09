Keys gegen Stephens – Zwei Freundinnen um US-Open-Titel

Sloane Stephens würdigt ihre unterlegene Gegnerin Venus Williams - © APA (AFP)

Zu Jahresbeginn hatten sie nach Operationen die Australian Open verpasst, am Samstag (22.00 Uhr MESZ/live ORF Sport +) bestreiten die US-Amerikanerinnen Madison Keys und Sloane Stephens das Damen-Endspiel der US Open. Inspiriert von Venus und Serena Williams erreichten die engen Freundinnen in New York erstmals das Finale eines Grand-Slam-Turniers.