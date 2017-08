Transfergerüchte um Kevin Wimmer - © APA (AFP)

Kevin Wimmer steht in der englischen Fußball-Premier-League offenbar kurz vor einem Wechsel von Tottenham Hotspur zu Stoke City. Wie die britische Zeitung “Telegraph” am Sonntag berichtete, reiste der Oberösterreicher bereits zum Ex-Club von Marko Arnautovic, wo am Montag die medizinischen Tests anstehen.