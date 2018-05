Kevin Stöger wechselte zu Bundesliga-Club Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga den Österreicher Kevin Stöger vom bisherigen Zweitliga-Rivalen VfL Bochum verpflichtet. Bei den Westfalen war der 24-jährige Mittelfeldspieler mit 30 Einsätzen, vier Toren und acht Vorlagen in der vergangenen Saison ein Leistungsträger. Da sein Vertrag auslief, ist er ablösefrei. Stöger unterschrieb bis 2020.

“Ich freue mich sehr, dass ich in der kommenden Saison mit der Fortuna in der Bundesliga spielen kann. Für meine Karriere ist das der nächste, richtige Schritt”, sagte der 17-malige ÖFB-U21-Teamspieler. “Ich hoffe, dass ich der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten weiterhelfen kann und ich mich auch persönlich in Düsseldorf weiterentwickeln werde.”