Keszler kann sich Life-Ball-Übergabe an Conchita vorstellen

Life-Ball-Chef Gery Keszler (53) will in einigen Jahren Organisation und Leitung des Wiener Society-Events zugunsten der Aidshilfe in jüngere Hände legen. Er denke dabei an Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst, sagte Keszler in der ORF-Sendung “Kultur Heute” am Freitagabend. “Ich hab’ schon vor, wenn ich darf und wenn es geht, dass das noch einige Jahre unter meiner Regie durchgeführt wird.”