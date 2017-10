Kerzen, Pfarrwein und Zifferblätter

Raggal Trotz Regenwetter wurde am vergangenen Sonntag die Renovierung des Kirchturms gefeiert. Die Famillienmesse an diesem Sonntag wurde von Kindern mitgestaltet. Es kamen zahlreiche Dorfbewohner und die Kirchenbänke waren ordentlich gefüllt. Neben den Messbesuchern begrüßte Pfarrmoderator Bruno Bonetti auch die Handwerker, welche bei den Arbeiten am Kirchturm beteiligt waren. Von hinten tönten die Klänge der Alphornbläser durch das Kirchenschiff. Die drei Musikanten des Fraßenecho umrahmten die Messe musikalisch mit ihren Naturtönen. Das Team des Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat organisierte gemeinsam ein gemütliches Beisammensein im Anschluss. Mit eigens angefertigten Tischdekorationen, Fotos des Baufortschrittes und herbstlichem Blumenschmuck wurde der Kultursaal verziert. Köstlichkeiten vom Grill, ein leckeres Kuchenbuffet und Pfarrwein servierten die fleißigen Helfer. Auf dem Kirchplatz lud eine Weinlaube zum Verweilen ein und den Temperaturen angepasst stand unter anderem wärmender Glühmost zur Auswahl.

Versteigerung

Anlässlich dieses Kirchturmfestes gab es Kerzen und Pfarrwein mit einem Foto der Kirche zu erwerben. Die vier alten Zifferblätter des Turmes wurden nach Mittag einzeln versteigert. Somit erhielten die riesigen Erinnerungsstücke vier neue Besitzer – jeweils der Höchstbietende. Der Reinerlös aus dieser Aktion und der Veranstaltung kommt der Turmrenovierung zu Gute.

Renovierung

Die im Frühjahr gestarteten Bauarbeiten konnten mit etwas zeitlicher Verzögerung im September abgeschlossen werden. Im unteren Teil wurde der Verputz des Gemäuers ausgebessert. Im oberen achteckigen Bereich musste der Verputz auf Grund des schlechten Zustandes komplett erneuert werden. Die Ziffernblätter aus Metall wurden abgenommen und zum Vorschein kamen Reststücke der vorher aufgemalten Uhr. Diese wurden abgepaust und fachmännisch von drei Malerinnen mit Erfahrung im Bereich Kirchenmalerei neu aufgemalt. Das Haupt des Turmes – die Zwiebel – wurde mit neuen Lärchenschindeln versehen und rotbraun angestrichen. Ebenfalls musste die Turmkugel erneuert werden. In dieser sind die bereits vorhandenen Dokumente und neuen Schriften von Bürgermeister Hermann Manahl, Pfarrmoderator Bruno Bonetti und ein Bautagebuch von Robert Müller, stellvertretender Vorsitzender des Pfarrkirchenrates, sicher untergebracht. Die Messung des renovierten Turmes ergibt eine Gesamthöhe von 37,6 Meter bis zur Oberkante der Turmkugel. Die gesamten Renovierungsarbeiten belaufen sich auf rund 190.000,- Euro. SG