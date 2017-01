Kerstin Frank mit guter Leistung 17. im EM-Kurzprogramm

Gelungener Auftakt für die Österreicherin - © APA (AFP/Archiv)

Die Österreicherin Kerstin Frank ist zum vierten Mal bei Eiskunstlauf-Europameisterschaften für die Kür qualifiziert. Die 28-Jährige kam am Mittwoch zum Auftakt der Titelkämpfe in Ostrava unter 34 Konkurrentinnen auf Platz 17, die Top 24 kamen weiter. Mit 51,47 Punkten verpasste Frank ihre persönliche Bestmarke für Kurzprogramme um 0,88 Zähler. Die Russin Jewgenia Medwedewa setzte sich in Front.