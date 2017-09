Kerns Team lädt rollstuhlfahrenden Influencer in nicht-barrierefreies Restaurant

Martin Habacher ist mit der Erbkrankheit Osteogenesis imperfecta, umgangssprachlich Glasknochen, geboren. Schon seit einiger Zeit konzentriert sich er sich in Rahmen seiner selbstständigen Tätigkeit auf Social Media und Accessibility, also das Testen von Barrierefreiheit in unterschiedlichen Bereichen.

Kanzler Christian Kern hat Habacher nun als einen der wichtigsten Influencer Österreichs mit weiteren Influencern zum Frühstück eingeladen. “Leider wurde daraus nichts”, wie Habacher merkbar enttäuscht auf Facebook schreibt. “Da hat der Locationscout wohl nicht gewusst wie Barrierefreiheit auszusehen hat!” Habacher schreibt, er wolle “klar festhalten”, dass dies bei all den anderen Parteien hätte passieren können – Habacher will seinen Post nicht als explizite Kritik an der SPÖ verstanden wissen.

Ein von Habacher auf Youtube geladenes Video zeigt, wie er Kanzler Kern auf dem Umstand aufmerksam macht, dass die ausgesuchte Lokalität nicht barrierefrei ist. Kern zeigt Verständnis, und lädt Habacher abschließend auf ein weiteres Treffen bei sich zuhause ein – “Wir holen das nach”, so der Kanzler.