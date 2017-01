Kerns “Plan A” sieht Gratislaptops für Schüler vor

Kerns Plan beinhaltet auch freies WLAN in den Schulen - © APA

SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky brachte in den 1970er-Jahren das Gratis-Schulbuch für alle, Christian Kern will der Pate des Gratis-Laptops werden: Geht es nach seinem “Plan A”, soll künftig jedes Kind in der fünften Schulstufe ein persönliches Tablet und in der neunten Schulstufe seinen Laptop erhalten, dazu soll jede Klasse WLAN haben. Verbesserungen soll es außerdem für Brennpunktschulen geben.