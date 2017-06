Kern will Wirtschaftsbeziehungen zu Russland forcieren

Kern: Österreich hat eine klare Interessenslage - © APA (BKA/Wenzel)

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg am Freitag Österreichs Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland betont. Gleichzeitig ließ er Kritik an EU-Sanktionen gegen Russland durchklingen. Erleichterungen seien jedoch nur bei Fortschritten in Bezug auf das Minsker Abkommen zu erwarten, sagte Kern vor Journalisten.