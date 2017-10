Kern will im Streit mit ÖVP “runter vom Gas”

Kern: "Habe schon mehr gelacht" - © APA

Bundeskanzler und SPÖ-Spitzenkandidat Christian Kern will im Streit mit der ÖVP über angebliches Dirty Campaigning “runter vom Gas”. “Ich denke schon, dass es jetzt ein richtiger Moment ist, inne zu halten”, sagte er am Sonntag in der ORF-“Pressestunde” vor der Nationalratswahl. Kern vertraut bei der Aufarbeitung der Vorkommnisse den Gerichten und sieht darin einen “Bärendienst für Politik”.