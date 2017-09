Kern und Strolz kamen sich im TV-Duell nur wenig näher

Das Trennende scheint größer als das Gemeinsame - © APA

SPÖ-Vorsitzender Christian Kern und NEOS-Chef Matthias Strolz haben sich am Donnerstag bei der zweiten ORF-“Konfrontation” zur Nationalratswahl in einigen Punkten etwas angenähert, im Grundsätzlichen blieben aber deutliche Zweifel am Konzept des jeweils anderen. Auch kleinere Untergriffe durften nicht fehlen, wenngleich das Duell etwas weniger scharf war als jenes am Montag im Privatsender Puls 4.