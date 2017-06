Kern und Strache tanken Kraft am Meer, Kurz in den Bergen

Nach dem Wahlkampfdauerbrenner 2016 kann sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen heuer guten Gewissens eine Auszeit gönnen. Die führt ihn ins heimatliche Kaunertal, wo er mit seiner Frau wandern und das ein oder andere Buch in die Hand nehmen will.

Nicht gerade nach Erholung dürstet es dagegen Sozialminister Alois Stöger (SPÖ). Neben Wahlkampf-Terminen als oberösterreichischer Spitzenkandidat verbringt er den Sommer als Häuslbauer. Ebenfalls viele Heimat-Termine zu absolvieren hat der steirische SPÖ-Spitzenkandidat Jörg Leichtfried. Immerhin ein paar Tage Segeln in Kroatien sollten sich für den Infrastrukturminister ausgehen.

Nach Kroatien zieht es übrigens auch SPÖ-Klubchef Andreas Schieder. Der hat an sich einen aktiven Sommer vor sich. 5.000 Kilometer will er auf dem Rad hinter sich bringen, einiges davon hat er bereits in den Beinen, der Rest soll auch im Zug des Wahlkampfs in diversen österreichischen Regionen bewältigt werden.

Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) urlaubt an der oberen Adria in Italien. Dazu zieht es sie wie schon oft nach Vorarlberg, wo sie an der Eröffnung der Bregenzer Festspiele teilnimmt. Auch bei den Salzburger Festspielen wird die Parlamentschefin zu Gast sein. Letzteres plant auch Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) in seine karge Urlaubszeit ein.

Nicht weit kommt Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP). Er will sich am Attersee erholen. Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) gönnt sich einen Vier-Tage-Trip nach London. Eine Woche Kreta steht für Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), ihren Mann und die beiden Töchter am Urlaubsprogramm. Auch Nordafrika findet sich am Urlaubsplan des Kabinetts Kern. Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) macht einen Abstecher nach Tunesien.

Mit klassischen Urlaubszielen hält es die Opposition – mit einer Ausnahme. Grünen-Bundessprecherin Ingrid Felipe reist für zwei Wochen mit ihrem Sohn nach Mexiko, wo sie Freunde besucht. Im August ist sie in den Tiroler Bergen unterwegs. FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache macht wieder “Familienurlaub” auf Ibiza. NEOS-Chef Matthias Strolz wird im August rund zehn Tage mit seiner Familie nach Oberitalien fahren. Team-Stronach-Klubchef Robert Lugar verzichtet auf Urlaub und konzentriert sich auf den Wahlkampf.

“Viel Zeit mit der Familie verbringen” wird Kardinal Christoph Schönborn – womit natürlich Mutter und Geschwister gemeint sind. Wie immer wird der Wiener Erzbischof die Ferien im Rax-Gebiet verbringen und dort viel wandern.

(APA)