Kern und Kurz treffen erstmals bei Wahl-Debatte aufeinander

Erste direkte Wahlkampfauseinandersetzung - © APA

Der Wahlkampf macht am Freitag in Oberösterreich Station: Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern, ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache treffen am Nachmittag im Linzer Design Center zur einzigen Dreier-Konfrontation vor der Wahl aufeinander. Für Kern und Kurz ist es überhaupt die erste direkte und gemeinsame öffentliche Debatte vor Publikum.