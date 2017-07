Kern sieht “Trendwende” am Arbeitsmarkt

Kern warb für den Mindestlohn von 1.500 Euro - © APA

Die positive Entwicklung Österreichs und des Burgenlandes hat die SPÖ am Mittwoch bei der Sommertour des burgenländischen SPÖ-Landtagsklubs in Oberwart hervorgehoben. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) betonte die “Trendwende” am Arbeitsmarkt und warb für den Mindestlohn von 1.500 Euro.