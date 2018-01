Kern schmeckt SPÖ als "Auster" nicht

Für SPÖ-Chef Christian Kern muss sich die SPÖ in ihrer neuen Oppositionsrolle wieder mehr öffnen: "Kreisky hat einmal gesagt: 'Parteien sind wie Austern, sie schließen sich nach außen ab.' Wir müssen damit brechen und ein großes gesellschaftliches Bündnis schließen", meinte Kern Montagabend bei einem Festvortrag zu Bruno Kreiskys Geburtstag in Wien.

Die Aufgaben der SPÖ in der Opposition seien Kontrolle, Kritik an den Regierungsvorhaben und die Formulierung eines Gegenentwurfs, erklärte Kern bei der Veranstaltung im Kreisky Forum. Er halte den Satz, man solle die ÖVP-FPÖ-Regierung an ihren Taten messen, für einen “kapitalen Irrtum” – “wir müssen verhindern, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden”, prangerte Kern einmal mehr Pläne zur Abschaffung der Notstandshilfe oder zur Regionalisierung der Mangelberufsliste an.