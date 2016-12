Kern-Rede am 11. Jänner in FPÖ-“Hochburg” Wels

Kern geht in die "Höhle des Löwens" - © APA (BKA/Archiv)

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) wird seine seit Herbst angekündigte Rede zur Wirtschafts- und Steuerpolitik am 11. Jänner in Wels in Oberösterreich halten. Ursprünglich war auch das obersteirische Judenburg im Gespräch, nun hat man sich für den “blauen Battleground” Wels entschieden, wo die FPÖ seit dem Vorjahr den Bürgermeister stellt. Kerns Auftritt wird in der Messe Wels stattfinden.