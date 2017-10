Kern ortet größten politischen Skandal der Zweiten Republik

Bundeskanzler Kern: "Das ist demokratiezersetzend" - © APA

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ortet in der Dirty Campaigning-Affäre den “größten politischen Skandal der Zweiten Republik”: “Ich bin in tiefer Sorge über diese Vorgänge, das ist demokratiezersetzend”, erklärte er im “Standard”-Interview. In einer “profil”-Umfrage attestieren die Befragten indes der SPÖ, dass sie den untergriffigsten Wahlkampf führt.